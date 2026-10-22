‘Küçük İbo’ artık 42 yaşında! Halil İbrahim Küçük’ten olay açıklama: “Ben aşk adamıyım!”

Gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan ve 90'lı yılların sonlarına doğru müzik piyasasında adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim, çocuk yaşta elde ettiği büyük popülerlikle dönemin en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi.