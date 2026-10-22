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Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:48 Son Güncelleme: 22.10.2026 11:52

‘Küçük İbo’ artık 42 yaşında! Halil İbrahim Küçük’ten olay açıklama: “Ben aşk adamıyım!”

Milyonların "Küçük İbo" olarak tanıdığı ünlü şarkıcı Halil İbrahim Küçük, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aşk hayatına ilişkin konuşan ünlü şarkıcı, “Ben aşk adamıyım" diyerek evliliğe bakış açısını dile getirdi.

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‘Küçük İbo’ artık 42 yaşında! Halil İbrahim Küçük’ten olay açıklama: Ben aşk adamıyım!
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Gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan ve 90'lı yılların sonlarına doğru müzik piyasasında adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim, çocuk yaşta elde ettiği büyük popülerlikle dönemin en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi.

Henüz 12 yaşındayken çıkardığı ilk albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, özellikle İbrahim Tatlıses'in televizyon programında sergilediği performanslar ve seslendirdiği yanık türkülerle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

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Yanık sesi ve güçlü yorumuyla İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen minik yıldız, aynı dönemde Hülya Avşar ile çektirdiği ve magazin tarihine geçen o meşhur pozla hafızalara kazındı.

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Başarısını sadece müzikle sınırlı tutmayarak kendi adını taşıyan televizyon dizileri ve sinema filmlerinde başrol oynayan Halil İbrahim Küçük, 90'lı yılların çocuk starları arasında unutulmaz bir yer edindi.

Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü şarkıcı aradan geçen yıllara rağmen kendisini hatırlayan ve takip eden geniş bir dinleyici kitlesine sahip olmayı sürdürüyor.

SON HALİYLE ETKİNLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Yıllar sonra ortaya çıkan ve geçip giden zamana rağmen kendisini unutturmayan Halil İbrahim Küçük, katıldığı bir etkinlikte son haliyle basın mensuplarının karşısına geçti.

Kameraları karşısında görünce samimi bir sohbet gerçekleştiren ünlü isim, basın mensuplarının merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı.

ÖZEL HAYATINA DAİR DİKKAT ÇEKEN AŞK AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının özel hayatı ve evlilikle ilgili yönelttiği soruları da cevapsız bırakmayan Halil İbrahim Küçük, duygusal dünyasına ve gönül ilişkilerine dair net ifadeler kullandı.

Aşk hayatında şanslı bir insan olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, konuya ilişkin yaklaşımını sergilerken "Aşkta şanslıyım ama ben biraz aşk adamıyım. Aşık olduğumu alıp evlenirim" sözleriyle ilişkilere ve evliliğe bakışını özetledi.

Küçük İbo'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede ses getirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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