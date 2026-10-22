‘Küçük İbo’ artık 42 yaşında! Halil İbrahim Küçük’ten olay açıklama: “Ben aşk adamıyım!”

Gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan ve 90'lı yılların sonlarına doğru müzik piyasasında adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim, çocuk yaşta elde ettiği büyük popülerlikle dönemin en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi.
Başarısını sadece müzikle sınırlı tutmayarak kendi adını taşıyan televizyon dizileri ve sinema filmlerinde başrol oynayan Halil İbrahim Küçük, 90'lı yılların çocuk starları arasında unutulmaz bir yer edindi.
Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü şarkıcı aradan geçen yıllara rağmen kendisini hatırlayan ve takip eden geniş bir dinleyici kitlesine sahip olmayı sürdürüyor.
SON HALİYLE ETKİNLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ
Yıllar sonra ortaya çıkan ve geçip giden zamana rağmen kendisini unutturmayan Halil İbrahim Küçük, katıldığı bir etkinlikte son haliyle basın mensuplarının karşısına geçti.
Kameraları karşısında görünce samimi bir sohbet gerçekleştiren ünlü isim, basın mensuplarının merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı.
ÖZEL HAYATINA DAİR DİKKAT ÇEKEN AŞK AÇIKLAMASI
Basın mensuplarının özel hayatı ve evlilikle ilgili yönelttiği soruları da cevapsız bırakmayan Halil İbrahim Küçük, duygusal dünyasına ve gönül ilişkilerine dair net ifadeler kullandı.
Aşk hayatında şanslı bir insan olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, konuya ilişkin yaklaşımını sergilerken "Aşkta şanslıyım ama ben biraz aşk adamıyım. Aşık olduğumu alıp evlenirim" sözleriyle ilişkilere ve evliliğe bakışını özetledi.