Başrollerinde Yunus Karaca, Metin Yıldız ve Metin Keçeci'nin yer aldığı 'Deli Zekalılar'ın ikinci sezon tanıtımı Nişantaşı'nda yapıldı. Başrol oyuncularından Metin Yıldız, projenin ailecek izlenebilecek nitelikte olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Beş yaşındaki çocuğunuzu yanınıza oturtup izleyebileceğiniz kalitede bir iş... Kimseyi kırmayan ve incitmeyen bir film anlayışına sahip bir proje bu. Mizah anlayışı son zamanlarda biraz küfüre kaydı. Eskiden hayatımızda hiç olmayan bir şey artık hayatımızda normalleşti. Ama küfürsüz zekice mizaha ihtiyacımız var." Geceye Arzu Kunt ve Yeşim Akıncı gibi isimler katıldı.