Kültür Yolu 24 Mayıs’ta Şanlıurfa’da!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa olacak. Dokuz gün sürecek festival boyunca, yaklaşık 40 farklı noktada gerçekleştirilecek 100'den fazla etkinlikle, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliği eşsiz bir deneyime dönüşecek. Festival kapsamında, sanatseverler kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa'nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı bulacak. Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler de şehrin dört bir yanında sevenleriyle buluşacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kurulacak sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi birbirinden ünlü sanatçılar hayranlarıyla buluşacak.