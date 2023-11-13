Kültür Yolu Azerbaycan’a uzanacak

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 gün boyunca kutlanan Kültür Yolu Festivalleri'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan heyecan verici bir açıklama geldi. "Kültürel İş birliği Anlaşması'nın imza töreni öncesi Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile baş başa görüşen Bakan Ersoy, Azerbaycan'ın önümüzdeki yıl gerçekleşecek festivale nasıl katkı sağlayabileceğini de ele aldıklarını duyurdu. Ankara'daki törende konuşan Ersoy, "İmzaladığımız anlaşma ile sadece kültürel mirasın korunması değil, konserler, sergiler, tiyatro ve edebiyat etkinliklerinde kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda genç yetenekleri desteklemek ve kültürel mirasımızı korumak için yeni projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.