‘Kuruluş Osman’ çarşambanın galibi

Atv dizisi 'Kuruluş Osman', 136. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,11 reyting ve yüzde 21,93 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 6,75 reyting ve yüzde 20,05 izlenme payı elde ederek birinci oldu. 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 8,08 reyting ve yüzde 21,16 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Dizi, 136. bölümüyle #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde de yer aldı.Dizide; üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu. Haçlılar çok sayıda kayıp verirken Üstat Gera, Teselyus'a haber göndererek Haçlıların geri çekilmesini söyledi. Söğüt'ün düşmanlardan arındırılmasının ardından Bala Hatun, alpları ve bacılarla gurur duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "Düşman yıldırım gibi gelse ne gam! Bize Allah yeter! Müslüman diz çökmeyendir!" Bu arada Osman Bey, İlhanlı Devleti adına vergi isteyen Moğollar'ın isteğini de kabul etti. Vergiyi bizzat ödemeye giden Osman Bey, Moğollar tarafından tuzağa düşürüldü.