Kuruluş Osman oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu

Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı'nda düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere Anadolu mutfağının seçkin tatlarıyla dolu bir menü sunuldu. Davetliler, bu özel gecede hem lezzet dolu bir iftar sofrasının tadını çıkardılar hem de samimi sohbetler eşliğinde güzel anlar yaşadılar.

HEYECAN DOLU BÖLÜMÜ BİRLİKTE İZLEDİLER

Burak Özçivit, Emre Bey, Yusuf Gökhan Atalay, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Berk Erçer, Emre Dinler, Faruk Aran ve Taner Rumeli gibi fenomen dizinin sevilen oyuncuları, bu özel davete katılarak bir araya geldi. İftar sırasında ise ekip, Kuruluş Osman'ın heyecan dolu 153. Bölümünü hep beraber izledi.