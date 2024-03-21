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Giriş Tarihi: 21.3.2024 18:02 Son Güncelleme: 21.3.2024 18:08

Kuruluş Osman oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu

ATV’nin reyting rekortmeni Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve ünlü futbolcu Mesut Özil, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kuruluş Osman oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu

Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı'nda düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere Anadolu mutfağının seçkin tatlarıyla dolu bir menü sunuldu. Davetliler, bu özel gecede hem lezzet dolu bir iftar sofrasının tadını çıkardılar hem de samimi sohbetler eşliğinde güzel anlar yaşadılar.

HEYECAN DOLU BÖLÜMÜ BİRLİKTE İZLEDİLER

Burak Özçivit, Emre Bey, Yusuf Gökhan Atalay, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Berk Erçer, Emre Dinler, Faruk Aran ve Taner Rumeli gibi fenomen dizinin sevilen oyuncuları, bu özel davete katılarak bir araya geldi. İftar sırasında ise ekip, Kuruluş Osman'ın heyecan dolu 153. Bölümünü hep beraber izledi.

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Kuruluş Osman oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu
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