‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyiciyle buluşacak

atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. atv'nin uluslararası alanda büyük beğeni toplayan başarılı tarihi dizisi, şimdi de Slovenya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Slovenyalı izleyiciler, tüm dünyada milyonların kalbini fetheden bu epik yolculuğa tanıklık etmek için gün sayıyor.

için gün sayıyor.

YÜZ MİLYONLARCA SEYİRCİYE ULAŞIYOR

dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. 'Kuruluş Osman', atv Distribution tarafından lisanslanıyor ve yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor.