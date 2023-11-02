‘Kuruluş Osman’ yine tüm kategorilerde fark attı! Reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Boran Bey ve Konur Bey'in kaleyi neden Yakup Bey'den teslim aldığını sorgularken Osman Bey ise şu sözlerle yanıt verdi: "Yakup Bey'in hamlelerinde hiçbir samimiyet yok. Kaleyi verdi ama almayacağımı düşünürdü. Eğer ki almasam, o vakit beylerin aklına girecekti. Diyecekti ki, kaleyi veririz onu dahi almaz. Onun niyeti gaza değil. Kibirlidir, onun garezi banadır diyecekti… Osman Bey bizim düşmanımız diyecekti. Ne ferman dinler, ne fütühat…"