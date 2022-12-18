Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’un annesi yaşamını yitirdi!

MEHMET BOZDAĞ ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.