Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’un annesi yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 18:57 Son Güncelleme: 18.12.2022 18:57

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’un annesi yaşamını yitirdi!

ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan ‘Kuruluş Osman’a Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, bugün acı bir haberle sarsıldı. Daha önce Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Çaycı Hüseyin’ karakteriyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol’un annesi bugün hayatını kaybetti. Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar!

Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’un annesi yaşamını yitirdi!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günlerinden biri…

ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda 'Kuruluş Osman' dizisine Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un annesi bugün yaşamını yitirdi.

MEHMET BOZDAĞ ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BİR YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl ekim ayında da babası Coşkun Özmol (87)'u kaybetmişti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI

'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile hastaneye kaldırılmış ancak yaşamını yitirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’un annesi yaşamını yitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA