Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol’un acı günü! Alpaslan Özmol’un annesi yaşamını yitirdi!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günlerinden biri…
ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Geçtiğimiz haftalarda 'Kuruluş Osman' dizisine Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un annesi bugün yaşamını yitirdi.
MEHMET BOZDAĞ ACI HABERİ DUYURDU
Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.