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Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:52 Son Güncelleme: 28.10.2026 07:06

Kutular açılıyor, risk tavan yapıyor... "Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle bu akşam atv'de!

Türk televizyon tarihine damga vuran efsane yarışma “Var Mısın Yok Musun”, ekranların sevilen ve başarılı sunucusu Esra Erol ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şansın olduğu kadar stratejinin de büyük rol oynadığı heyecan dolu yarışma, bu akşam yine nefesleri kesecek. Yarışmacıların 5 milyonluk dev ödül için bankaya karşı kıyasıya mücadele edeceği yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı.

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Kutular açılıyor, risk tavan yapıyor... Var Mısın Yok Musun yeni bölümleriyle bu akşam atv’de!
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Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 43.bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.

HEYECANIN VE RİSKİN OYUNU VAR MISIN YOK MUSUN'DA;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Yayın Saati : 20.00

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
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Kutular açılıyor, risk tavan yapıyor... "Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle bu akşam atv'de!
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