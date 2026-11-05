Kutusu beklediği şansı getirmedi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından 'Var Mısın Yok Musun', Esra Erol'un sunumuyla 44. bölümle ekrana geldi. Programın yarışmacısı, 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök oldu. Annesi İtalyan, babası Artvinli olan Laura, ilk turda arka arkaya mavi kutuları açtırdı. İyi bir başlangıç yapan Laura, 350 bin TL'lik teklifi kabul etmedi. 5. ve 6. turda 2 milyon TL, 750 bin TL ve son 5 milyon TL'lik kutular sonrasında morali bozulan yarışmacı, 641 bin TL'lik yeni teklifini de kabul etmeyerek kutusundan çıkan 250bin TL ile yarışmadan ayrıldı.