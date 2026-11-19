Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy
, oyuncu sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte önceki gün Etiler
'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini belirten Ulusoy, sabah sette olacağını söyleyerek fazla vakit kaybetmeden mekandan ayrılmak istedi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ulusoy, zayıflama sırrı sorulunca, "Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı" yanıtını verdi.