Lacivert Türkiye’yi dolaşıyor

LACİVERT, 2025 yılında "Bağlarımız" isimli bir sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye'yi dolaşmaya hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, bu yıl dergimizin sevilen yazarları ve özel konuklarımızla birlikte sırasıyla Manisa, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır ve Antalya'da Bağlarımız söyleşileriyle okurlarıyla buluşacak. Projenin amacı, modern hayatın ve yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği bağımlılıklara karşı mücadeleyi güçlendirmek, aileler ile çocuklara yöneltilen yeni tehditlere karşı farkındalık oluşturmak.

Bu kapsamda alanında uzman isimlerle birlikte bağımlılıklardan nasıl korunacağımızı ve eski bağlarımızı güçlendirmenin yollarını konuşacağız. Modern dünyada karşılaştığımız bu tehlikelere karşı hem bilinçleneceğiz hem de düzenleyeceğimiz atölyelerle sosyal medya ve dijital araçları doğru kullanmanın yollarını öğreneceğiz. İlk etkinliğimiz 23 Mayıs Cuma saat 19.30'da Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Lacivert Dergi Yayın Yönetmeni Mustafa Akar'ın yanı sıra Psikolog- Yazar Gökhan Ergür ve Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal konuşmacı olarak yer alacak. Mayıs ayındaki ikinci etkinliğimiz ise 31 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenecek. Bu programa ise Müzisyen- Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan ve Oyuncu Birand Tunca katılım sağlayacak. Etkinlikler yıl boyunca temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında farklı şehirlerde ve farklı isimlerle devam edecek.