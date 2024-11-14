Lady Gaga oyunculuğu sevdi

LADY Gaga, şarkıcılıktan sonra oyunculukta da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı bu kez de son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Wednesday'in ikinci sezonunda rol alacak."Poker Face", "Rain On Me" ve "Bad Romance" gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga son olarak "Joker: İkili Delilik" filminde rol aldı. Gaga'nın dizideki rolüne dair detaylar gizli tutuluyor. Dizi çekimlerinin ise İrlanda'da gerçekleştiği bildirildi. Gaga'nın dizide küçük bir rolü olacağı biliniyor.