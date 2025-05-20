Laidee Couture “Rüya Çiçeği” koleksiyonunu tanıttı

"MODA NEYE DEĞER VERDİĞİNİZİ ANLATIR"

"Laidee Couture'un hayali olduğunu belirten Laidee Couture Kurucusu Esra Cesur Yazıcı, "Şimdi binlerce kadının kendini özgür ve zarif hissettiği bir ilham alanına dönüştü. 'Rüya Çiçeği' koleksiyonu ise bu hayalin en rafine yansıması. Her tasarımımızda estetik olduğu kadar sorumluluk da var. Çünkü moda sadece ne giydiğiniz değil, neye değer verdiğinizdir" dedi.

Zarafet ve özgünlüğün kutlandığı bu özel gecede, Laidee Couture bir kez daha modanın sadece bir stil değil; bir duruş olduğunu kanıtladı.