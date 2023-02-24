‘Lütfen yardımlara devam edelim’

Seda Sayan, Etiler'de eşi Çağlar Ökten ile beyaz eşya mağazasında görüntülendi. Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Sayan, şöyle konuştu: "Annemin birkaç isteği vardı, onu halletmek için geldik. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi, bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yardımlar azalmaya başlamış, lütfen yardımlarınıza devam edin. İlk günden itibaren elimden geleni yaptım. 99 depreminde de enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım. Bu depremde de başta su ve ısınma olmak üzere birçok alanda iş insanı arkadaşlarımla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz."