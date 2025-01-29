Mahir’in itirafı sosyal medyada ses getirdi

ATV dizisi 'Bir Gece Masalı', önceki akşam 19'uncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği dizi, yine en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran 'Bir Gece Masalı', yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da ses getirdi. Mahir'in beklenmeyen itirafı Canfeza'nın hazırladığı romantik geceye gölge düşürdü. Afet Hanım'ın aile içi çevirdiği entrikalar nedeniyle Asaf Bey ile arası açılır. Canfeza ve Mahir'in annesi onu affederler.Bu arada Canfeza'nın dükkan hazırlıkları devam eder. Evde bir türlü yalnız kalamayan Canfeza, Mahir'e sürpriz romantik bir gece hazırlar. Canfeza'nın davranışlarından şüphelenen Mahir onu otele kadar takip eder. Güllerle süslü odaya giren Mahir şoka girer. Ancak bu geceyi Canfeza'nın onun için hazırladığını öğrenmesi onu iyice şaşkınlığa uğratır. Yılbaşı gecesinin kaydını izleyen Afet Hanım, Ferman ile ilgili her şeyi öğrenir. Ferman, tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir.