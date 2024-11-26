Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı

Feyza Civelek'in, uyuşturucu siparişi verdiği torbacı Selçuk Ç. teslimat öncesi polislere yakalanmıştı. Tutuklanan satıcıya 30 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmediği için Civelek hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.Dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Selçuk Ç., amaçlarının Civelek'le birlikte uyuşturucu kullanmak olduğunu ama aralarında ticaret olmadığını söyleyip beraatini talep etti.Civelek, "Bir arkadaş aracılığıyla numarasına ulaştım. Benim o gün moralim bozuktu. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim. Daha önce de bu kişiden sipariş vermiştim" dedi. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı.Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ünlü oyuncu hakkında ise uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.