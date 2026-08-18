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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Malatya’da Göçer, Erzurum’da Sefo

Malatya’da Göçer, Erzurum’da Sefo
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer önceki akşam Malatya Kültür Yolu Festivali'nin kapanışında sahne aldı. Duygusal eserlerinin yanı sıra hareketli şarkılarına da repertuvarında yer veren Ferhat Göçer, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. HAYRANLARIYLA BİRLİKTE SÖYLEDİ
Şarkıcı Sefo ise Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne aldı. Sefo, "Bonita", "Söyle Neydi Bu?", "Aşiyan" gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FERHAT GÖÇER #ERZURUM #MALATYA

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Malatya’da Göçer, Erzurum’da Sefo
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