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Giriş Tarihi: 2.3.2024

Manga ‘20. Yıl Turnesi’ne başladı

Manga ‘20. Yıl Turnesi’ne başladı
Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Tüm yıla yayılacak olan kutlamalar kapsamında düzenlenen '20. Yıl Turnesi', İzmir ve Abant konserleriyle başladı. Grup üyeleri Abant'ta verdikleri konserde mutluluklarını dile getirirken turnenin bir sonraki durağı Erzurum Palandöken'de sevenleriyle buluşmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek olan Manga, '20. Yıl Turnesi'nin ilk İstanbul konserini 3 Mayıs'ta Küçükçiftlik'te verecek.
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Manga ‘20. Yıl Turnesi’ne başladı
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