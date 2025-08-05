Manifest’ten festival coşkusu

TÜRKİYE'nin dikkat çeken kız grubu Manifest, Edirne'de düzenlenen Trakya Fest sahnesinde performans sergiledi. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede, grup yalnızca müzikleriyle değil, sahne enerjisi, kostümleri ve koreografileriyle de görsel bir şov sundu. Manifest; 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS', 'Snap', 'Yaşanacaksa' gibi şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Grup eylül ayında da Türkiye turnesine çıkacak; Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Adana, Eskişehir ve Ankara'da konser verecek.