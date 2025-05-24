Manisa’da Merve Özbey rüzgarı esti

Sevilen şarkıcı Merve Özbey, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alarak on binlerce hayranıyla buluştu. Merve Özbey, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda verdiği konserde, eğlenceli eserleriyle coşturduğu sevenlerini slov şarkılarıyla duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. Konseri izlemeye gelen coşkulu kalabalık, sanatçının 'Duman', 'Helal Ettim', 'Vicdanın Affetsin', 'Bir İmkansız Var' gibi sevilen şarkılarına gece boyunca eşlik etti. Ünlü sanatçının davulcusu ile gerçekleştirdiği sahne şovu ise büyük alkış aldı.