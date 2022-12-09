Markam çalındı şikayetine takipsizlik kararı

Doğum gününde eşinin kendisi için açtığı mücevher firmasıyla, hediye ettiği milyonluk araba ve evlilik yıldönümündeki gösterişli jestlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın binlerce müşteriyi ağırladığı güzellik merkezi adliyelik oldu. Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan güzellik merkezinin marka değeri bulunduğunu belirten şirket, Almanya'daki bir güzellik merkezinin Dilan Polat ismini kullandığını tespit etti. Yurt dışındaki merkezin, Dilan Polat markasının asli unsuru olan isim ve logosunu andıracak şekilde kullanımda bulunduğunu kaydeden şirket, şikayetçi oldu. Şikayetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.SAVCILIK ilk olarak, taraflar arasında şikayete konu markanın kullanımı konusunda sözleşme yapıldığını belirledi. 'Marka hakkına tecavüz' suçunun varlığından söz edilebilmesi için şikayet hakkının marka hakkı sahibine ait olması gerektiğinin altını çizen savcılık, şikayetin güzellik merkezi adına yapıldığını kaydetti. Markanın Dilan Polat'a ait olduğunu, dolayısıyla şirketin şikayet hakkının bulunmadığını belirten savcılık, hem geçerli bir şikayetin olmaması hem de iki merkez arasında marka kullanımı nedeniyle sözleşme bulunduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.