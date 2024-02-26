Mart ayında sanata doyacaksınız

Maslak'ta yer alan kültür-sanat mekanında eğlence mart ayında da devam ediyor. Mekan, tiyatro oyunlarından, konserlere, çocuk oyunlarından talk-show'lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Şener Şen, Demet Akbağ, Salih Bademci, Uğur Yücel, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Kerem Alışık gibi isimler sahnede olacak. Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin yer aldığı 'Aydınlıkevler' oyunu 15 ve 23 Mart'ta, Kerem Alışık'ın oynadığı 'Küheylan' 16 Mart'ta, 'Amadeus' tiyatro oyunu ise 4 ve 11 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.