Maske vaadiyle dolandırıldı

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, kendisini işadamı olarak tanıtıp güvenini kazanan A.Ş. tarafından Sakaryaspor'a verilmek üzere 160 bin maske vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Akkuş'un pandemi döneminde kurduğu maske fabrikasına gelen, satışlara aracılık edip ortak iş yapmak isteyen işadamı A.Ş.'ye on ayrı ödeme halinde 678 bin lira para verdiği belirtildi.Akkuş, bu kişinin, ismini kullanarak fabrikanın ortağı olduğunu da belirtip dolandırıcılık yaptığını söyledi. Ünlü işadamı, şüphelinin kendisine "Benim gücümü biliyorsunuz sizin cürmünüz ne!" diye tehditler savurduğunu belirtti. Akkuş, A.Ş.'nin dolandırıcılık, rüşvet, tehdit ve yağma gibi suçlardan cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.