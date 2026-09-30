Mazhar Alanson yeni projelerini anlattı: ’Best of albümü yapacağım’

MFÖ grubu üyesi usta sanatçı Mazhar Alanson
, 'Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne'ye konuk oldu. Yapımcılığını Murat Işılak üstlendiği programda Arıcı'nın sorularını yanıtlayan sanatçı, müzikal üretim sürecinin devam ettiğini belirtti. Yaşına rağmen üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan sanatçı, "Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum" diyerek sürekli yeni besteler ve sözler üzerinde çalıştığını söyledi. MFÖ için saygı albümü hazırlandığını duyuran Alanson, kült MFÖ eserlerini, müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumlayacağını açıkladı. Yakında 'Best of Mazhar Alanson' albümünün de çıkacağını müjdeleyen sanatçı, en özel parçalarını bu albümde bir araya getirecek.
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Mete Efendioğlu - Editör