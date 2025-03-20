Mazhar, Fuat Özkan son kez bir arada!

Türk müziğinin efsanevi grubu MFÖ, yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1' ismiyle yayınlanacak olan ve efsanevi grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı; grup üyesi ve Türk müziğinin mihenk taşlarından Özkan Uğur'un vefatından önce tamamlandı. Bu sürpriz akustik albüm hem Özkan Uğur'un anısını yaşatacak hem de MFÖ'nün müziğini bir kez daha dinleyicilere tüm grup üyeleriyle son kez sunacak. Albüm, aynı zamanda efsane grubun ilk akustik cover albümü olarak da bir ilke imza atıyor. 7'den 70'e her döneme damga vuran 'Sarı Laleler', 'Yandım', 'Vurgun Yedim', 'Ne Bileyim Ben', 'Benim Hâlâ Umudum Var', 'Ali Desidero' gibi eserlerini akustik aranjmanlarla yeniden seslendiren üçlü, romantik tınılarla sevenlerinin kalbine işleyecek. Albümünün çıkış parçası sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan 'Sarı Laleler'. Şarkının Özkan Uğur'un da yer aldığı klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.