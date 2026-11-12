Meghan Markle’ın babası yeniden tutuklandı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, ABD'nin Florida eyaletinde elektronik kelepçesini çıkardığı gerekçesiyle yeniden federal gözetim altına alındı. Baba Markle, geçtiğimiz haftalarda çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurma suçlamasıyla FBI tarafından Florida'da tutuklanmıştı. Tampa kentinde salı günü federal hakim karşısına çıkarılan 82 yaşındaki Markle'ın kefalet talebi, incelemeler sonucunda mahkeme tarafından reddedildi. Belgelere göre ABD Federal Yargıcı, Markle'ın sabahın erken saatlerinde elektronik kelepçesini çıkararak adli kontrol şartlarını ihlal ettiğine hükmetti. Markle hakkındaki ev hapsi ve adli kontrol kararını kaldıran yargıç, uygun barınma koşullarının bulunmaması nedeniyle Markle'ın serbest bırakılmasının toplum güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör