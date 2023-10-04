Mehmet Bozdağ Kuruluş Osman’ın 5. sezonunu anlattı: Bu yıl çok farklı olacak!

105'e yakın ülkede yayınlanıyor, dünyanın birçok bölgesinden büyük hayran kitlesi var... Mehmet Bozdağ ise şöyle anlatıyor reyting rekortmeni diziyi; "Kuruluş Osman artık evrensel bir iş. Türkiye ölçeğinde çıkmış en büyük işlerden bir tanesi. Biz de daha uzun yıllar devam ettirebilmek için her sezon büyük bir gayretle güzel bir işe imza atmak istiyoruz." İşte yeni sezon öncesi "Kuruluş Osman"a dair tüm merak edilenler...

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-"Kuruluş Osman"ın 5. sezonu için artık heyecan dorukta. Neler hissediyorsunuz?

Bir işi böyle zor şartlarda 5 sezon devam ettirmek bence büyük bir başarı. Bu başarıyı da ekibimi kutlayarak, kanalımıza teşekkür ederek ve bizi yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize canı gönülden şükranlarımı sunarak muhabbete başlamak istiyorum. Bu 5. Sezon özellikle izleyicilerimize yepyeni bir Osman kurma hedefiyle yola çıktık. Setin bittiği andan itibaren de geçen yılın yorgunluğuna aldanmadan tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmaya başladık. Ağustos ayında çekimlere girildi ve bugün de seyircimizle buluşacak. Bizim temel bir mottomuz var. Her sezon yeni bir dünya kurmak. 4-5 sezondur da bunu yapıyoruz ama bu yıl üstüne daha artılar koyduk çünkü Osmanlı Devleti'nin hikayesi de büyüyor artık. Ve Osman Bey'in ailesi de büyüyor. Hikayemize Orhan, Alaaddin, Yunus Emre, Germiyanoğlu ve Yakup ailesi gibi bugün dahi hikayelerini merak ettiğimiz, isimlerini ezbere bildiğimiz karakterleri dahil ettik. Ve destansı bir "Kuruluş Osman"ın ortaya çıkması için yitesiye çalıştık. Her sahneyi yeniden izledim, kurgusuna girdik. Seyircilerimizin muazzam derecede beğeneceği bir işe imza attığımızı düşünüyorum.