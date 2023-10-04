Mehmet Bozdağ Kuruluş Osman’ın 5. sezonunu anlattı: Bu yıl çok farklı olacak!

105'e yakın ülkede yayınlanıyor, dünyanın birçok bölgesinden büyük hayran kitlesi var... Mehmet Bozdağ ise şöyle anlatıyor reyting rekortmeni diziyi; "Kuruluş Osman artık evrensel bir iş. Türkiye ölçeğinde çıkmış en büyük işlerden bir tanesi. Biz de daha uzun yıllar devam ettirebilmek için her sezon büyük bir gayretle güzel bir işe imza atmak istiyoruz." İşte yeni sezon öncesi "Kuruluş Osman"a dair tüm merak edilenler...
;
-"Kuruluş Osman"ın 5. sezonu için artık heyecan dorukta. Neler hissediyorsunuz?
Bir işi böyle zor şartlarda 5 sezon devam ettirmek bence büyük bir başarı. Bu başarıyı da ekibimi kutlayarak, kanalımıza teşekkür ederek ve bizi yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize canı gönülden şükranlarımı sunarak muhabbete başlamak istiyorum. Bu 5. Sezon özellikle izleyicilerimize yepyeni bir Osman kurma hedefiyle yola çıktık. Setin bittiği andan itibaren de geçen yılın yorgunluğuna aldanmadan tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmaya başladık. Ağustos ayında çekimlere girildi ve bugün de seyircimizle buluşacak. Bizim temel bir mottomuz var. Her sezon yeni bir dünya kurmak. 4-5 sezondur da bunu yapıyoruz ama bu yıl üstüne daha artılar koyduk çünkü Osmanlı Devleti'nin hikayesi de büyüyor artık. Ve Osman Bey'in ailesi de büyüyor. Hikayemize Orhan, Alaaddin, Yunus Emre, Germiyanoğlu ve Yakup ailesi gibi bugün dahi hikayelerini merak ettiğimiz, isimlerini ezbere bildiğimiz karakterleri dahil ettik. Ve destansı bir "Kuruluş Osman"ın ortaya çıkması için yitesiye çalıştık. Her sahneyi yeniden izledim, kurgusuna girdik. Seyircilerimizin muazzam derecede beğeneceği bir işe imza attığımızı düşünüyorum.
KURULUŞ OSMAN ARTIK EVRENSEL BİR İŞ
Biliyorsunuz Kuruluş Osman 105'e yakın ülkede yayınlanıyor. Dünyanın birçok bölgesinden büyük hayran kitlesi var. Dini ırkı farklı insanlar da bu hikayeyi çok merak ediyor. O yüzden Osman artık evrensel bir iş. Türkiye ölçeğinde çıkmış en büyük işlerden bir tanesi. Biz de daha uzun yıllar devam ettirebilmek için her sezon büyük bir gayretle güzel bir işe imza atmak istiyoruz.
SEYİRCİYE YEPYENİ BİR DÜNYA KURDUK
-Bu yıl daha farklı bir "Kuruluş Osman" izleyeceğiz demiştiniz. Yeni sezonda bizi neler bekliyor, neler farklı olacak?
Osman Bey'de Ertuğrul'dan beri gelen çadır konseptimiz vardı. Çadırdan bir dünya, iç düşmanlarla mücadele ediliyor, zorluklarla mücadele eden bir Osman var. Artık geçen sezon beyliği kurduk. Artık Osman bağımsız hareket eden bir Bey haline geldi. bu sezon işte o Bey'liğin yavaş yavaş devlet olma hikayesi ve artık çadırdan küçük bir saraya geçiş, rakiplerle daha çetin mücadele, savaşların daha sert geçtiği, aile içi mücadelelerin ya da beylik içi mücadelelerin daha derinlerde yürüdüğü bir hikayeye doğru evriliyoruz. Doğal olarak tarihsel süreç nasıl gelişiyorsa biz de hikayemizi ona göre adapte etmeye çalıştık. Bu yıl bu anlamda çok farklı. Zaten fragmanda da görmüşsünüzdür. Seyirciye yepyeni bir dünya kurduk. Ve dedik ki; biz sizin Osmanlı Devleti'ni daha iyi idrak etmeniz için bu yaz gece gündüz durmadık ve bir işe imza attık. Ümit ediyorum seyircimizin bu sevgisine ve ilgisine layık oluruz.
-"Kuruluş Osman" sıra dışı sahneleri ve muhteşem dekorlarıyla göz kamaştırıyor. Gelirken de çalışmalar gördüm. Bu sezon platoda pek çok farklı mekan göreceğiz sanıyorum…
Bu yıl baya yeni mekan yaptık. Yeni kostümler, yeni saraylar inşa edildi. Devasa bir plato, zaten burası Avrupa'nın en büyük platosu. Yepyeni bir dünya kurduk, seyircimiz de bunu ziyadesiyle sevecek. Bize bir devlet armağan eden bu büyük yiğidin ve onun aile efradının o kutsal hikayesini inşallah iyi yansıtırız. Çünkü bunlar tarihte eşine az rastlanacak çapta kahramanlar. Bugün bir şirket bile kurmak çok zor. Bugün bir ev bile dizmek çok zor. Bu adamlar yokluktan bir devlet inşa ediyorlar ve bize bir miras bırakıyorlar. Onların bu mirası 6 asırdır devam ediyor. Arından gelen 7. asırsa da biz onların hikayesini duyurabilmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu kolay bir iş değil, onlar adına söylüyorum. Nasıl bir devlet kuracaksın ki bu asırlarca bütün dünyada ses getirecek. Ve bunu da öylesine aşkla yapıyorlar ki… Biz de ondan pay alabilirsek bugünkü çağ, bugünkü insanlık ne mutlu bize.
-Yeni oyuncular da dahil oldu kadroya. Dizinin gidişatına nasıl yön verecek bu karakterler?
"Kader gayrete aşıktır" diye bir mottomuz var. Ve sette muazzam bir aşk ve samimiyet ortamımız var. Osmanlı Devleti'nin o kuruluş dönemindeki ruh, bizde de var. Sette çalışan çaycıdan, ışığı bağlayan arkadaşa kadar herkes samimi ve dostane bir ortamda çalışıyor. Gelen oyuncularımız da eski oyuncularımız da verilen rolün hakkını yerine getirmek için gerçekten yitesiye çalışıyorlar. O kadar karakterlerine bağlılar ki, senaryo geldiğinde yoğun efor sarf ediyorlar. Çünkü bizim dizi setleri çok zor. Yağmur, çamur, kar, fırtına, gece gündüz bitmeyen o soğukta dökülen terler… Buna rağmen bu başarının temeli işte bu aşk. O yüzden yeni gelen oyuncular da o ruha kısa sürede dahil oldular. Sağ olsun Orhan karakterimizi oynayan Emre de benim beklediğimden açıkçası daha kısa sürede motive oldu. Gerçekten büyük bir heyecanla çalışıyorlar. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da öyle. Bu aileye katılarak bize büyük bir güç verdiler sağ olsunlar.
-Son olarak dizinin sevenlerine neler söylemek istersiniz?
Bizde kalsınlar, atv'de kalsınlar. Tabii biz bu büyük hikayeyi yaparken sayın Serhat Albayrak'ın, Ali Türkaslan Bey'in gerçekten büyük desteği oldu. Bu bir yol arkadaşlığı. Onların bu desteği olmasaydı biz bu günlere zor gelirdik. Yola çıktığınız arkadaşlarınızla aynı pencereye bakarsanız hikayeniz daha hızlı akıyor. Ve her şeyden önemlisi seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Bazen onları üzsek de her zaman düzelmesi için bizi motive ettiler. Onların o iltifatı, sevgisi, bizi tükendiğimiz o zorlu şartlarda yeniden ayağa kaldırdı. Bu yıl da bambaşka bir "Kuruluş Osman" izleyecekler. Bütün izleyicimizi canı gönülden kucaklıyoruz.