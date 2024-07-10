Mekan dolu görünsün diye bin 500 TL’ye dublör müşteri!

Birçok turistik ilçedeki fahiş fiyatlar yerli müşteriyi canından bezdirdi. Özellikle turistik ilçelerde yediği yemek karşılığı piyasa değerinin çok çok üstünde hesap ödemek zorunda kalan müşteri tepki olarak elini ayağını bu işletmelerden çekmeye başladı.Durum böyle olunca bu kadar olmaz dedirten bir gelişme yaşandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletme mekanın boş görünmesini engellemek için çözümü sahte müşteri kiralamakta buldu. Boş bir mekana kimsenin gelmek istemeyeceğini düşünen mekan sahibi sosyal medyada dikkat çekici bir ilan paylaştı ve mekanda durması için kiralık müşteri aradıklarını belirtti. Sosyal medyada bir anda gündem olan ilana göre sırf mekan dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 lira ücret teklif edildi. Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.