Mekanın kapasitesi yüzde 25 artırıldı

Sanatçı Bülent Ersoy, Maslak'ta bir mekanda çıktığı konserinde sevenlerini yine büyüledi. Diva'nın haftalar öncesinden satışları tükenen sahnesine yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları yine günler öncesinden doldu. Gecede Diva, kendisinin fotoğraflarını çekmek için yarışan binlerce hayranının tezahüratlarıyla sahneye çıktı. AKOM tarafından yapılan İstanbul için fırtına uyarısına rağmen Diva sevgisi izdiham yarattı. Sanatçıya hayranları tarafından gece boyunca 'Elegant Seksi Diva' sözleriyle iltifatlar yapıldı. Finalde hayranlarının çatal, bıçaklarla masa ve tabaklara vurarak bis isteğine tepkisiz kalmayan sanatçı, hayranlarını kırmayarak 3 kez bis yaparak rekor kırdı. Cumartesi gecesinin tüm gazinolar içerisinde seyirci rekorunu kıran ismi Diva oldu.