Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

Her şehir, yetiştirdiği ve hafızalara kazınan isimlerle de anılıyor! Futbol dünyasının yıldızlarından sinemanın unutulmaz oyuncularına, sahnelerin sevilen yüzlerinden edebiyatın usta kalemlerine kadar pek çok ünlü isim, doğdukları kentlerin simgesi haline geliyor. Peki sizin memleketiniz hangi ünlü isimle anılıyor? İşte doğdukları şehirlerle özdeşleşen, başarılarıyla memleketlerinin gururu olan o isimler…
01 Adana - KIVANÇ TATLITUĞ
03 Afyonkarahisar - NURGÜL YEŞİLÇAY
04 Ağrı - EROL PARLAK
05 Amasya - SİMGE
06 Ankara - KENAN İMİRZALIOĞLU
07 Antalya - RÜŞTÜ RENÇBER
08 Artvin - CENGİZ KURTOĞLU
09 Aydın - TOLGA KAREL
10 Balıkesir - HANDE ERÇEL
11 Bilecik - GİZEM DENİZCİ
12 Bingöl - ALİŞAN
13 Bitlis - HALİL BABÜR
14 Bolu - ECE SEÇKİN
15 Burdur - FERİDUN ŞAVLI
16 Bursa - ATA DEMİRER
17 Çanakkale - SİNAN AKÇIL
18 Çankırı - EVRİM KEKLİK
19 Çorum - HALİL İBRAHİM GÖKER
20 Denizli - TUBA ÜNSAL
21 Diyarbakır - EMRAH
22 Edirne - RAFET EL ROMAN
23 Elazığ - BÜLENT SERTTAŞ
24 Erzincan - AYSEL GÜREL
25 Erzurum - ACUN ILICALI
26 Eskişehir - NURİ ALÇO
27 Gaziantep - EBRU GÜNDEŞ
28 Giresun - TEOMAN
29 Gümüşhane - YUSUF GÜNEY
30 Hakkari - METİN UCA
31 Hatay - SELAMİ ŞAHİN
32 Isparta - YUSUF ERDOĞAN
33 Mersin - BERGEN
34 İstanbul - AJDA PEKKAN
35 İzmir - GÖNÜL YAZAR
36 Kars - TAMER KARADAĞLI
37 Kastamonu - SERDAR ORTAÇ
38 Kayseri - MURAT ÜNALMIŞ
39 Kırklareli - EGE KÖKENLİ
40 Kırşehir - NEŞET ERTAŞ
41 Kocaeli - DEMET AKALIN
42 Konya - MİNE TUGAY
43 Kütahya - GÜLŞEN BUBİKOĞLU
44 Malatya - OKTAY KAYNARCA
45 Manisa - KİBARİYE
46 Kahramanmaraş - DİLBER AY
47 Mardin - BERDAN MARDİNİ
48 Muğla - SELDA BAĞCAN
49 Muş - NİHAT DOĞAN
50 Nevşehir - ERCAN KESAL
51 Niğde - NÜKHET DURU
52 Ordu - KADİR İNANIR
53 Rize - NİL KARAİBRAHİMGİL
54 Sakarya - LVBEL C5
55 Samsun - ORHAN GENCEBAY
56 Siirt - ECE MUMAY
57 Sinop - Beste Kökdemir
58 Sivas - EMEL SAYIN
59 Tekirdağ - ECE ERKEN
60 Tokat - SEDA SAYAN
61 Trabzon - ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU
62 Tunceli - CEMAL SÜREYA
63 Şanlıurfa - İBRAHİM TATLISES
64 Uşak - AZRA AKIN
65 Van - NİYAZİ VANLI
66 Yozgat - BÜLENT ÇETİNASLAN
67 Zonguldak - MESUT ÖZİL
68 Aksaray - OKTAY EKİNCİ
69 Bayburt - HAKAN ÇALHANOĞLU
70 Karaman - AJLAN AKTUĞ
71 Kırıkkale - LARA
72 Batman - CENGİZ İMREN
73 Şırnak - FERHAT ÇULCUOĞLU
74 Bartın - BARIŞ AKARSU
75 Ardahan - HÜLYA AVŞAR
76 Iğdır - SERVET ÇETİN
77 Yalova - ARDA KURAL
78 Karabük - AYŞE LEYLA GENCER
79 Kilis - AYDAN ŞENER
80 Osmaniye - YAŞAR KEMAL