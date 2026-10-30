Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

Her şehir, yetiştirdiği ve hafızalara kazınan isimlerle de anılıyor! Futbol dünyasının yıldızlarından sinemanın unutulmaz oyuncularına, sahnelerin sevilen yüzlerinden edebiyatın usta kalemlerine kadar pek çok ünlü isim, doğdukları kentlerin simgesi haline geliyor. Peki sizin memleketiniz hangi ünlü isimle anılıyor? İşte doğdukları şehirlerle özdeşleşen, başarılarıyla memleketlerinin gururu olan o isimler…