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Giriş Tarihi: 30.10.2026 15:01 Son Güncelleme: 30.10.2026 15:20

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

Futbol sahalarının yıldızlarından sinemanın unutulmaz yüzlerine, edebiyat dünyasının usta kalemlerinden müziğin sevilen isimlerine kadar Türkiye'nin tanınmış simaları yeniden gündemde! 81 ilin, doğdukları şehirlerle özdeşleşen ve memleketlerinin gururu haline gelen ünlü isimleri bir araya getirildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu liste, Türkiye'nin yıldızlar haritasını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte doğdukları illerle hafızalara kazınan o ünlü isimler!

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Günaydın
Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları
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Her şehir, yetiştirdiği ve hafızalara kazınan isimlerle de anılıyor! Futbol dünyasının yıldızlarından sinemanın unutulmaz oyuncularına, sahnelerin sevilen yüzlerinden edebiyatın usta kalemlerine kadar pek çok ünlü isim, doğdukları kentlerin simgesi haline geliyor. Peki sizin memleketiniz hangi ünlü isimle anılıyor? İşte doğdukları şehirlerle özdeşleşen, başarılarıyla memleketlerinin gururu olan o isimler…

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

01 Adana - KIVANÇ TATLITUĞ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

02 Adıyaman - LATİF DOĞAN

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

03 Afyonkarahisar - NURGÜL YEŞİLÇAY

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

04 Ağrı - EROL PARLAK

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

05 Amasya - SİMGE

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

06 Ankara - KENAN İMİRZALIOĞLU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

07 Antalya - RÜŞTÜ RENÇBER

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

08 Artvin - CENGİZ KURTOĞLU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

09 Aydın - TOLGA KAREL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

10 Balıkesir - HANDE ERÇEL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

11 Bilecik - GİZEM DENİZCİ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

12 Bingöl - ALİŞAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

13 Bitlis - HALİL BABÜR

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

14 Bolu - ECE SEÇKİN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

15 Burdur - FERİDUN ŞAVLI

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

16 Bursa - ATA DEMİRER

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

17 Çanakkale - SİNAN AKÇIL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

18 Çankırı - EVRİM KEKLİK

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

19 Çorum - HALİL İBRAHİM GÖKER

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

20 Denizli - TUBA ÜNSAL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

21 Diyarbakır - EMRAH

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

22 Edirne - RAFET EL ROMAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

23 Elazığ - BÜLENT SERTTAŞ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

24 Erzincan - AYSEL GÜREL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

25 Erzurum - ACUN ILICALI

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

26 Eskişehir - NURİ ALÇO

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

27 Gaziantep - EBRU GÜNDEŞ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

28 Giresun - TEOMAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

29 Gümüşhane - YUSUF GÜNEY

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

30 Hakkari - METİN UCA

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

31 Hatay - SELAMİ ŞAHİN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

32 Isparta - YUSUF ERDOĞAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

33 Mersin - BERGEN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

34 İstanbul - AJDA PEKKAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

35 İzmir - GÖNÜL YAZAR

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

36 Kars - TAMER KARADAĞLI

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

37 Kastamonu - SERDAR ORTAÇ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

38 Kayseri - MURAT ÜNALMIŞ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

39 Kırklareli - EGE KÖKENLİ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

40 Kırşehir - NEŞET ERTAŞ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

41 Kocaeli - DEMET AKALIN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

42 Konya - MİNE TUGAY

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

43 Kütahya - GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

44 Malatya - OKTAY KAYNARCA

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

45 Manisa - KİBARİYE

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

46 Kahramanmaraş - DİLBER AY

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

47 Mardin - BERDAN MARDİNİ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

48 Muğla - SELDA BAĞCAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

49 Muş - NİHAT DOĞAN


Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

50 Nevşehir - ERCAN KESAL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

51 Niğde - NÜKHET DURU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

52 Ordu - KADİR İNANIR

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

53 Rize - NİL KARAİBRAHİMGİL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

54 Sakarya - LVBEL C5

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

55 Samsun - ORHAN GENCEBAY

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

56 Siirt - ECE MUMAY

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

57 Sinop - Beste Kökdemir


Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

58 Sivas - EMEL SAYIN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

59 Tekirdağ - ECE ERKEN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

60 Tokat - SEDA SAYAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

61 Trabzon - ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

62 Tunceli - CEMAL SÜREYA

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

63 Şanlıurfa - İBRAHİM TATLISES

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

64 Uşak - AZRA AKIN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

65 Van - NİYAZİ VANLI

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

66 Yozgat - BÜLENT ÇETİNASLAN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

67 Zonguldak - MESUT ÖZİL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

68 Aksaray - OKTAY EKİNCİ

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

69 Bayburt - HAKAN ÇALHANOĞLU


Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

70 Karaman - AJLAN AKTUĞ


Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

71 Kırıkkale - LARA

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

72 Batman - CENGİZ İMREN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

73 Şırnak - FERHAT ÇULCUOĞLU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

74 Bartın - BARIŞ AKARSU

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

75 Ardahan - HÜLYA AVŞAR

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

76 Iğdır - SERVET ÇETİN

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

77 Yalova - ARDA KURAL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

78 Karabük - AYŞE LEYLA GENCER


Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

79 Kilis - AYDAN ŞENER

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

80 Osmaniye - YAŞAR KEMAL

Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları

81 Düzce - KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Memleketinizin en ünlü ismini tahmin edebilir misiniz? İşte 81 ilin yıldızları
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