Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’dan aşk itirafı! Kalbini kazanmanın yolu bakın neyden geçiyor...

Sadece rol aldığı projelerdeki güçlü oyunculuğuyla değil, duruşu ve disiplinli çalışma anlayışıyla da yapımcıların ve izleyicilerin takdirini kazanan Sancaktutan, ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Genç yaşına rağmen karakterlerine kattığı derinlik, duygusal geçişlerdeki başarısı ve kamera karşısındaki doğal tavrı, onu etkileyici isimlerinden biri konumuna taşımıştır.