Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’dan aşk itirafı! Kalbini kazanmanın yolu bakın neyden geçiyor...

Atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Cemre Demiray karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Ortadoğu'da yayınlanan bir dergiye kapak oldu.
KORKTUĞUM HALDE YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM
2000 doğumlu oyuncu, "Ben çok üzülürüm, çok kırılırım. Sonra bir şekilde kendimi yerden kaldırırım" diyerek gücü hiç üzülmemek ya da yıkılmamak değil, yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı.
Oyuncu, "Göründüğüm kadar korkusuz değilim. Ben de korkuyorum. Sadece korktuğum halde yürümeyi öğrendim. Görünür olmak hata yapma özgürlüğünü azaltıyor" dedi.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisinde canlandırdığı Cemre Demiray karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini toplayan Hafsanur Sancaktutan, son dönemin en dikkat çeken ve yeteneğiyle öne çıkan genç oyuncuları arasında yer almaktadır.
2000 doğumlu olan yetenekli isim, küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve oyunculuğa duyduğu ilgiyle sanat yolculuğuna adım atmış, aldığı eğitimler ve sahne tecrübesiyle mesleki altyapısını sağlam temeller üzerine kurmuştur. Tiyatro sahnelerinde sergilediği performanslarla kazandığı ödüller, ekran yolculuğunun ve gelecekteki başarılarının adeta habercisi olmuştur.
Sadece rol aldığı projelerdeki güçlü oyunculuğuyla değil, duruşu ve disiplinli çalışma anlayışıyla da yapımcıların ve izleyicilerin takdirini kazanan Sancaktutan, ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Genç yaşına rağmen karakterlerine kattığı derinlik, duygusal geçişlerdeki başarısı ve kamera karşısındaki doğal tavrı, onu etkileyici isimlerinden biri konumuna taşımıştır.