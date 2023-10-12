Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı konuştu: Hayranı olduğum sanatçı babam çıktı

Metın Akpınar, 82 yaşında baba oldu! 62 yıllık evliliği olan Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a babalık davası açtı. Antalya'da görülen davada gizlilik kararı vardı ve dava dün sonuçlandı. 1988 yılında doğan ve annesi tarafından bir köye bırakılan, daha sonra devlet koruması altına alınan, ardından da bir aileye evlatlık verilen Nebioğlu yaşadıklarını anlattı."Nebıoğlu Ailesi tarafından 1994 yılında evlat edinildim. Biyolojik ailemin ve soy ağacımın peşine düştüm. Bu düşünce beni Metin Akpınar'a ulaştırdı. Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisiyken hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım. Yine de barış içinde hareket edeceğim."