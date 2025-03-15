Mevsim değişirken ruh haliniz değişiyor mu?

'Mevsimsel depresyon'un değişen mevsimle birlikte depresif belirtiler ortaya çıkarabildiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işıl Göğcegöz, mevsimsel depresyonun belirtilerini, nedenlerini ve başa çıkma yöntemlerini hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Göğcegöz, "Genellikle 'Kış tipi depresif bozukluk' olarak tanımlanır. Ancak bahar aylarında ve yazın başladığı dönemlerde de depresif belirtilerin yaşandığı formu daha nadir olsa da görülebilmektedir" dedi.

SICAK İKLİMLERDE YAYGIN

Prof. Dr. Göğcegöz, kış depresyonunun güneş ışığı eksikliğinden, yaz depresyonun ise uyku-uyanıklık döngüsü bozukluğundan kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi: ''Mevsimsel depresyon görülme sıklığı, yaşanılan bölge ile de ilişkilidir. Sıcak iklime sahip bölgelerde yaz tipi depresyon yaygınken, soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlarda kış tipi depresyon görülme sıklığı çok daha fazladır. Örneğin Tayland'da yaz depresyonu görülme oranı yüzde 6'dır."

DEPRESİF HİSSETTİRİYOR

'Mevsimsel depresif bozukluk' belirtilerinin depresyonun tipine göre değişebildiğini söyleyen Prof. Dr. Göğcegöz, "Günün büyük kısmında depresif duygu durum, huzursuzluk, iştahsızlık, çabuk sinirlenme, öfke, ajitasyon, geçmişte zevk alınan aktivitelerden zevk alınmaması ve ilgi kaybı, düşük enerji, halsizlik, umutsuzluk, değersizlik hissi, konsantre olmakta güçlük çekme, ölüm veya intihar düşünceleri, genel görülebilen ortak belirtilerdir" dedi.

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

'Mevsimsel depresif bozukluk' belirtileri yaşayanlara ise Prof. Dr. Göğcegöz, bunlarla başa çıkma yöntemlerini şöyle sıraladı:

YAZ TİPİ DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA: Uyku-uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, uyuduğunuz odada karartma perdeleri kullanmak, mümkünse loş veya karanlık ortamlarda vakit geçirmek, depresif belirtilere iyi gelmektedir. Sıcak hava, en büyük tetikleyicilerinden biri olduğu için mümkün oldukça serin yerler hatta klima olan yerlerde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Eğer tüm bu önlemlere rağmen belirtiler şiddetleniyor ve intihar düşünceleri eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurmak çok önemli.

KIŞ DEPRESYONU İLE BAŞA ÇIKMA: Kış aylarında depresif belirtileri azaltmak için doğal ışığa çıkmak önemli. Ne kadar gün ışığı alırsanız o kadar iyidir. Doğal ışığa çıkmak ve yaptığınız aktiviteleri gün içinde yapmaya çalışmak, depresif belirtilerinizi azaltır. Özellikle gün ışığı ile direkt temas önemlidir. Bu nedenle gün içinde yürüyüş veya imkanınız yoksa çalıştığınız ortamda gün ışığı ile temas etmeye çalışmak iyi gelecektir. Evde kullanılan ampulleri daha parlak olanlarıyla değiştirmek. Işık terapisi yöntemi bu hastalarda bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bir psikiyatri uzmanı kontrolünde 30 ila 60 dk sürebilen ışık terapisi uygulanabilir. Gece uykunuza dikkat etmek, kışın karanlığa uyandığımız günlerde ışığı açarak, güne başlamak, proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek, mineral ve vitamin desteğini ihmal etmemek çok önemli.