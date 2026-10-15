MFÖ sahnelere geri dönüyor

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni menajerlik şirketi ile anlaşma imzaladı. Özkan Uğur'un anısını yaşatmaya devam edecek olan MFÖ, müzik yolculuğunu aynı isimle sürdürecek.

MÜJDELİ HABER

Kurulduğu günden bu yana farklı kuşaklardan müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edinen MFÖ, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Türk müzik tarihine damga vuran 'Ele Güne Karşı', 'Sarı Laleler' ve 'Ali Desidero' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan grup, yeni dönemde sevenleriyle buluşmak için çalışmalarını yapıyor. Özkan Uğur'un vefatının ardından bir süre sahnelerden uzak kalan grup, yeni konserlerinde hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör