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Giriş Tarihi: 25.8.2024

Michael Jackson’ın annesine kötü haber

Michael Jackson’ın annesine kötü haber
Michael Jackson'ın müzik haklarının satışı hakkında temyiz mahkemesinden karar çıktı. Anne Katherine Jackson, 2009'da ölen oğlunun kendisine, mal varlığının ailede kalmasını istediğini söylediğini iddia etmiş ve satışa karşı çıkmıştı. Mahkeme kararında, "Vasiyetname, bu davada söz konusu olan belirli varlıklar için herhangi bir istisna olmaksızın, vasilere geniş satış yetkileri veriyor. Michael'ın vasiyetinde, teklif edilen ticari faaliyet de dahil olmak üzere, vasilerin her türlü mal varlığını satmasına izin verme niyetinde olduğu sonucuna vararak yanılmamıştır" denildi. Böylece şarkıların bir kısmı 600 milyon dolara Sony Müzik Grubu'na satılabilecek.
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Michael Jackson’ın annesine kötü haber
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