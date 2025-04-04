Michael Jackson’ın hayatı tek filme sığmadı

ABD'li pop ikonu Michael Jackson'ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturuyor. 55 milyon dolar bütçeli filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.'Michael' adını taşıyan filmin vizyon tarihi 18 Nisan olarak açıklanmıştı. Yapım şirketi, filmin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Filmin vizyon tarihi 3 Ekim olarak güncellendi. Variety'nin haberine göre, film bir kez daha ertelenebilir. Usta sanatçının hayatını konu alan filmin ikiye bölüneceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Lionsgate CinemaCon etkinliğinden filmden ilk kare yayınlasa da bu yıl hiçbir görsel paylaşılmadı. John Logan'ın kaleme aldığı senaryoda da değişikliğe gidildiği ve bazı sahnelerin yeniden çekileceği biliniyor.Vizyon tarihi hâlâ belirsiz olan filmin kadrosunda Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Larenz Tate, Laura Harrier, Kat Graham yer alıyor. Filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" demişti.