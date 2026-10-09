Milli savunmadan teknolojik bağımsızlığa: Teknofest gençliği pırıl pırıl parlıyor!

Sizce son 20 yılın ülkemiz adına en önemli icraatı hangisi? Terörün bitirilmesi mi, TOGG mu, Kızıl Elma, Kaan, Tayfun, TCG Anadolu, Atak, Hürkuş, Altay ve nicesi ile taçlanan milli savunma hamlesi mi yoksa şehir hastaneleri, duble yollar, havaalanları, köprüler, tüneller mi?
Bana göre inşa ettiğimiz en göz alıcı yapı, kendimize güvenimizdir.
Bu duyguyu en son OSB'leri ziyaret ettiğim Kocaeli'de yaşadım. Sanayici artık sadece makinaya, robota değil "insana" yatırım yapıyor. Fabrikalar aynı zamanda birer akademiye dönüşmüş, ileride ihtiyaç duyacağı programcıyı, teknikeri hatta mühendisi kendi yetiştiriyor.
Peki bu düşünce değişimini bize ne sağladı? Cevabım tek: Teknofest...
Şanlıurfa'daki Teknofest'e 300 bin genç katıldı. Gözlerindeki ışıltı ekrandan taşıp, odamı aydınlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dudaklarından dökülen "Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız" sözü boşuna değil.