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Giriş Tarihi: 09.10.2026 07:00

Milli savunmadan teknolojik bağımsızlığa: Teknofest gençliği pırıl pırıl parlıyor!

Türkiye, son 20 yılda hayata geçirdiği mega projeler ve yerli savunma sanayisindeki tarihi atılımlarla sadece ülkenin fiziki çehresini değil, toplumsal vizyonumuzu da baştan aşağı yeniledi. Yılların getirdiği "biz yapamayız" algısını yıkarak yerini sarsılmaz bir milli özgüvene bırakan bu büyük zihniyet devriminin en güçlü lokomotifi ise şüphesiz Teknofest kuşağı oldu.

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Milli savunmadan teknolojik bağımsızlığa: Teknofest gençliği pırıl pırıl parlıyor!
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Sizce son 20 yılın ülkemiz adına en önemli icraatı hangisi? Terörün bitirilmesi mi, TOGG mu, Kızıl Elma, Kaan, Tayfun, TCG Anadolu, Atak, Hürkuş, Altay ve nicesi ile taçlanan milli savunma hamlesi mi yoksa şehir hastaneleri, duble yollar, havaalanları, köprüler, tüneller mi?


Bana göre inşa ettiğimiz en göz alıcı yapı, kendimize güvenimizdir.

Artık "Elâlem yapmış" demiyoruz, daha iyisini yapıyoruz. Yabancıların teknolojik icatlarını 30 yıl geriden takip etmiyoruz. Tam tersi, bir zamanlar bizi teknolojileriyle ezenlere örnek oluşturuyor, model haline geliyoruz.

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Bu duyguyu en son OSB'leri ziyaret ettiğim Kocaeli'de yaşadım. Sanayici artık sadece makinaya, robota değil "insana" yatırım yapıyor. Fabrikalar aynı zamanda birer akademiye dönüşmüş, ileride ihtiyaç duyacağı programcıyı, teknikeri hatta mühendisi kendi yetiştiriyor.

Peki bu düşünce değişimini bize ne sağladı? Cevabım tek: Teknofest...


Şanlıurfa'daki Teknofest'e 300 bin genç katıldı. Gözlerindeki ışıltı ekrandan taşıp, odamı aydınlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dudaklarından dökülen "Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız" sözü boşuna değil.


Bunun yakın gelecekte gerçekleştiğini; önü açılan, imkan sağlanan o gençler sayesinde hep beraber göreceğiz, elhamdülillah!..

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Milli savunmadan teknolojik bağımsızlığa: Teknofest gençliği pırıl pırıl parlıyor!
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