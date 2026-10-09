Milli savunmadan teknolojik bağımsızlığa: Teknofest gençliği pırıl pırıl parlıyor!



Bu duyguyu en son OSB'leri ziyaret ettiğim Kocaeli'de yaşadım. Sanayici artık sadece makinaya, robota değil "insana" yatırım yapıyor. Fabrikalar aynı zamanda birer akademiye dönüşmüş, ileride ihtiyaç duyacağı programcıyı, teknikeri hatta mühendisi kendi yetiştiriyor.

Peki bu düşünce değişimini bize ne sağladı? Cevabım tek: Teknofest...