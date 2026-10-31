Milli yıldız Gizem Örge'den milyonları gözyaşlarına boğan "anne-baba" itirafı! "Beni tek eliyle büyüttü"

Sahadaki bitmek tükenmek bilmeyen hırsı, enerjisi ve mücadelesiyle milyonların sevgilisi haline gelen tecrübeli sporcu, bugünkü başarısının arkasındaki asıl gizli kahramanlar olan anne ve babasının yaşadığı büyük talihsizlikleri içtenlikle anlattı. Genetik hiçbir rahatsızlıkları olmamasına rağmen her iki ebeveyninin de sonradan, tamamen dış etkenler ve talihsizlikler yüzünden engelli kaldığını belirten Örge'nin sözleri, dinleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de derinden etkiledi.
Annesinin başına gelen akılalmaz olayın detaylarını paylaşan başarılı voleybolcu, her şeyin "eşek şakası" denilebilecek anlamsız bir hareketle başladığını dile getirdi. Annesinin tam sandalyeye oturacağı sırada bir arkadaşının o sandalyeyi altından çekmesi sonucu kafasına çok ağır bir darbe aldığını ifade eden Örge, bu akılalmaz kazanın ardından annesinin iki kez zorlu beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını söyledi.
Ünlü isim, o karanlık günleri anlatırken, ikinci ameliyat gerçekleştiğinde kendisinin henüz üç yaşında olduğunu ve annesinin onu tüm zorluklara rağmen sadece tek eliyle, muazzam bir anne fedakarlığıyla büyüttüğünü vurguladı.
BABASININ HAYATINI KARARTAN YANLIŞ İĞNE
Milli sporcu, babasının yaşadığı kalıcı engel durumunun ise çocukluk yıllarında meydana gelen çok büyük bir tıbbi hatadan kaynaklandığını açıkladı. Babasının küçük bir çocukken uzun süre düşürülemeyen şiddetli bir ateş ve havale nöbeti geçirdiğini belirten Örge, o kritik anlarda yapılan yanlış bir müdahalenin faturasının bir ömre mal olduğunu anlattı.
Sağ kolundan yapılan yanlış bir iğne sonucu babasının sağ kolunun ve sağ bacağının felç kaldığını söyleyen yıldız voleybolcu, ilerleyen zamanlarda bacağında bir miktar düzelme olduğunu ve şu an hafif sekerek de olsa desteksiz yürüyebildiğini, ancak sağ elinin bir daha hiçbir zaman açılmadığını sözlerine ekledi.
"ÖZEL OKULLARDA OKUMADIM AMA SEVGİYLE BÜYÜDÜM"
Ailesinin yaşadığı bu üst üste gelen büyük travmalara ve fiziksel zorluklara rağmen evlerindeki en büyük gücün her zaman "koşulsuz sevgi" olduğunu üstüne basarak belirten Gizem Örge, bu güçlü duruşuyla izleyenlerden büyük takdir topladı.
Hayatta herkesin imkanlarının eşit olmadığını ve kendisinin de büyük bir zenginlik içinde büyümediğini açık yüreklilikle söyleyen milli yıldız, maddi olanaklardan ziyade manevi gücün önemine dikkat çekti.
Başarısını ailesinin ona sunduğu lüks imkanlara değil, onların verdiği o eşsiz sevgiye borçlu olduğunu dile getiren başarılı sporcu, hiçbir zaman özel okullarda okumadığını ifade etti.