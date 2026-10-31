Milli yıldız Gizem Örge'den milyonları gözyaşlarına boğan "anne-baba" itirafı! "Beni tek eliyle büyüttü"

Sağ kolundan yapılan yanlış bir iğne sonucu babasının sağ kolunun ve sağ bacağının felç kaldığını söyleyen yıldız voleybolcu, ilerleyen zamanlarda bacağında bir miktar düzelme olduğunu ve şu an hafif sekerek de olsa desteksiz yürüyebildiğini, ancak sağ elinin bir daha hiçbir zaman açılmadığını sözlerine ekledi.