Milyarlarca insan onu izleyecek! Anlaşma imzalandı: 2027 Super Bowl için seçilen isim...

Müzik dünyasının en prestijli ve en çok izlenen organizasyonlarından biri olan NFL Super Bowl devre arası şovu, bu kez magazin dünyasının en tartışmalı figürlerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2019 yılından bu yana şirketi Roc Nation aracılığıyla dev gösterinin prodüktörlüğünü üstlenen Jay-Z (Shawn Carter), önümüzdeki şubat ayında Los Angeles'ta gerçekleşecek dev finalde sahneye çıkacak.
Dünya starı eşi Beyoncé'yi aldatma iddialarıyla uzun süre manşetlerden inmeyen Jay-Z, hayranların tepkisini toplamıştı.
Fuhuşa teşvik ve insan ticareti suçlarından federal mahkemede mahkum olarak hapse giren Sean "Diddy" Combs ile olan sıkı dostluğu, Jay-Z'nin imajına en büyük darbeyi vurmuştu.
ŞANTAJ İDDİASI VE MAHKEME KARARI
Jay-Z hakkındaki en sarsıcı gelişme ise geçmiş yıllara dayanan karanlık bir davayla patlak vermişti. "Jane Doe" takma adını kullanan bir kadın, 2000 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri partisinin ardından henüz 13 yaşındayken Jay-Z ve Sean "Diddy" Combs tarafından uyuşturularak istismara uğradığını iddia ederek dava açmıştı.
Şikayetçi kadın, Manhattan federal mahkemesine sunduğu beyannameyle tüm iddialarının tamamen asılsız ve yanlış olduğunu resmen duyurdu. Jay-Z ile hiç tanışmadığını ve rapçinin kendisine hiçbir uygunsuz davranışta bulunmadığını açıklayarak geri adım attı.
Başından beri iddiaları reddeden ve olayı bir şantaj girişimi olarak niteleyen Jay-Z, iftira ve kötü niyetli kovuşturma davası açarak hukuk mücadelesini sürdürüyor.
30 YILLIK KARİYER SUPER BOWL SAHNESİNDE
İlk albümü Reasonable Doubt'ın 30. yıl dönümünü kutlayan ve bu kapsamda Los Angeles'ta dev konserler veren ünlü rapçi, Super Bowl LXI sahnesinde de yer alacak.