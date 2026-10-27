Milyarlarca insan onu izleyecek! Anlaşma imzalandı: 2027 Super Bowl için seçilen isim...

Müzik dünyasının en prestijli ve en çok izlenen organizasyonlarından biri olan NFL Super Bowl devre arası şovu, bu kez magazin dünyasının en tartışmalı figürlerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2019 yılından bu yana şirketi Roc Nation aracılığıyla dev gösterinin prodüktörlüğünü üstlenen Jay-Z (Shawn Carter), önümüzdeki şubat ayında Los Angeles'ta gerçekleşecek dev finalde sahneye çıkacak.