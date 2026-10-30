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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:16

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Hollywood'un yaşayan en büyük efsanelerinden biri hakkında gelen son dakika açıklaması tüm sinema dünyasını derinden sarstı! Üç Oscar ödüllü dev aktörün kameralardan tamamen uzaklaşarak sırra kadem bastığı ve bir daha asla beyaz perdeye dönmeyeceği kesinleşti. Yakın dostunun yaptığı o çarpıcı ifşaat, usta sanatçının hayranlarını adeta yasa boğdu.

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Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...
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"Cinnet" (The Shining), "Guguk Kuşu" (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ve "Köstebek" (The Departed) gibi başyapıtlarla sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran 89 yaşındaki Jack Nicholson, oyunculuk kariyerine ve kamusal yaşamına tamamen veda etti.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Usta aktörün geri dönüş ihtimallerine son noktayı koyan isim ise 1975 yapımı efsane film "Guguk Kuşu"nun yapımcılığını üstlenen ve kendisiyle uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan ünlü aktör Michael Douglas oldu.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

82 yaşındaki Douglas, Galler'deki bir etkinlikte yaptığı açıklamada Nicholson'ın artık tamamen inzivaya çekildiğini ve oyunculukla hiçbir bağının kalmadığını duyurdu.

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Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Eşi Catherine Zeta-Jones'un memleketi Swansea'de kaleme aldığı anı kitabı "One Helluva Ride"ın tanıtımını yapan Michael Douglas, seyircilerin sorularını yanıtlarken samimi itiraflarda bulundu. Birlikte rol alamamış olmanın üzüntüsünü dile getiren usta aktör, "Jack ile oynamayı çok isterdim ama artık çalışmıyor.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Sağlığı son derece iyi ancak o artık tamamen ortadan kayboldu, bunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Douglas, arkadaşının durumunu anlatırken, "Hâlâ görüşüyoruz, gayet iyi durumda. Tepedeki evinde günlerini terlikleriyle dolaşarak geçiriyor.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Benden birkaç yaş büyük, bunu sonuna kadar hak etti ve onu çok iyi anlıyorum" diyerek yönetmen James L. Brooks'un geçtiğimiz yıl ortaya attığı "Jack mutlaka geri dönecek" iddialarını da kesin bir dille yalanlamış oldu.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

"GUGUK KUŞU" İLE BAŞLAYAN ÜÇ OSCAR'LI EFSANE

Beyaz perdeye ilk adımını 1958 yapımı "The Cry Baby Killer" ile atan Jack Nicholson, 1969 yapımı karşı kültür klasiği "Easy Rider" ile dünya çapında büyük bir çıkış yakalamıştı. Kariyeri boyunca 12 kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilerek kırılması güç bir rekora imza atan efsane yıldız; "Guguk Kuşu", "Sevgi Sözcükleri" (Terms of Endearment) ve "Benden Bu Kadar" (As Good as It Gets) filmleriyle üç kez Oscar heykelciğini kucakladı.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

En son 2010 yılında James L. Brooks imzalı romantik komedi "How Do You Know" ile seyirci karşısına çıkan usta oyuncu, 2017 yılında Kristen Wiig ile çekeceği "Toni Erdmann" uyarlamasından da son anda çekilerek setlere dönmeyeceğini hissettirmişti.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

TEPEDEKİ EVİNDE İNZİVA VE LAKERS TUTKUSU

Hiçbir zaman resmi olarak emekliliğini ilan etmeyen aktör, 2013 yılındaki bir röportajında artık göz önünde olma arzusunu kaybettiğini samimiyetle dile getirmişti. Son yıllarda kamuoyunun karşısına neredeyse hiç çıkmayan 89 yaşındaki dev isim, yalnızca 1970'ten bu yana kombine bilet sahibi olduğu Los Angeles Lakers basketbol maçlarında nadiren görüntülendi.

Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Geçtiğimiz yıl "Saturday Night Live" programının 50. yıl dönümü özel bölümünde seyirciler arasında beklenmedik bir şekilde yer alarak sinemaseverleri heyecanlandıran Nicholson'ın, son açıklamalarla birlikte Hollywood defterini bir daha açılmamak üzere kapattığı tescillenmiş oldu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...
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