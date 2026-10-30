Milyonların sevgilisiydi, sırra kadem bastı! 89 yaşındaki yıldız bir daha görünmeyecek...

Usta aktörün geri dönüş ihtimallerine son noktayı koyan isim ise 1975 yapımı efsane film "Guguk Kuşu"nun yapımcılığını üstlenen ve kendisiyle uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan ünlü aktör Michael Douglas oldu.
Eşi Catherine Zeta-Jones'un memleketi Swansea'de kaleme aldığı anı kitabı "One Helluva Ride"ın tanıtımını yapan Michael Douglas, seyircilerin sorularını yanıtlarken samimi itiraflarda bulundu. Birlikte rol alamamış olmanın üzüntüsünü dile getiren usta aktör, "Jack ile oynamayı çok isterdim ama artık çalışmıyor.
Sağlığı son derece iyi ancak o artık tamamen ortadan kayboldu, bunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Douglas, arkadaşının durumunu anlatırken, "Hâlâ görüşüyoruz, gayet iyi durumda. Tepedeki evinde günlerini terlikleriyle dolaşarak geçiriyor.
Benden birkaç yaş büyük, bunu sonuna kadar hak etti ve onu çok iyi anlıyorum" diyerek yönetmen James L. Brooks'un geçtiğimiz yıl ortaya attığı "Jack mutlaka geri dönecek" iddialarını da kesin bir dille yalanlamış oldu.
"GUGUK KUŞU" İLE BAŞLAYAN ÜÇ OSCAR'LI EFSANE
Beyaz perdeye ilk adımını 1958 yapımı "The Cry Baby Killer" ile atan Jack Nicholson, 1969 yapımı karşı kültür klasiği "Easy Rider" ile dünya çapında büyük bir çıkış yakalamıştı. Kariyeri boyunca 12 kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilerek kırılması güç bir rekora imza atan efsane yıldız; "Guguk Kuşu", "Sevgi Sözcükleri" (Terms of Endearment) ve "Benden Bu Kadar" (As Good as It Gets) filmleriyle üç kez Oscar heykelciğini kucakladı.
En son 2010 yılında James L. Brooks imzalı romantik komedi "How Do You Know" ile seyirci karşısına çıkan usta oyuncu, 2017 yılında Kristen Wiig ile çekeceği "Toni Erdmann" uyarlamasından da son anda çekilerek setlere dönmeyeceğini hissettirmişti.
TEPEDEKİ EVİNDE İNZİVA VE LAKERS TUTKUSU
Hiçbir zaman resmi olarak emekliliğini ilan etmeyen aktör, 2013 yılındaki bir röportajında artık göz önünde olma arzusunu kaybettiğini samimiyetle dile getirmişti. Son yıllarda kamuoyunun karşısına neredeyse hiç çıkmayan 89 yaşındaki dev isim, yalnızca 1970'ten bu yana kombine bilet sahibi olduğu Los Angeles Lakers basketbol maçlarında nadiren görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl "Saturday Night Live" programının 50. yıl dönümü özel bölümünde seyirciler arasında beklenmedik bir şekilde yer alarak sinemaseverleri heyecanlandıran Nicholson'ın, son açıklamalarla birlikte Hollywood defterini bir daha açılmamak üzere kapattığı tescillenmiş oldu.