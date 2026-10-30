Milyonluk teklifleri reddetmişti! Bade İşçil’in setleri bırakmasının sebebi ortaya çıktı

Sürekli değişen set saatleri, belirsiz çalışma koşulları ve reyting kaygısı gibi etkenlerin kendi tabiatına aykırı olduğunu hissettiren İşçil, hayat felsefesini tek bir net cümleyle özetledi. Düzenli ve planlı bir yaşamın kendisine huzur verdiğini belirten oyuncu, "Düzeni severim, risk almayı da sevmem" diyerek sürprizlere ve maceralara kapalı olduğunu açıkça ilan etti. Bu net vizyon, onun neden her projeye kolayca "evet" demediğini ve ekranlara dönmek için sadece kendisini en güvende hissedeceği doğru limanı beklediğini kusursuz bir biçimde açıklıyor.