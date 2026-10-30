Milyonluk teklifleri reddetmişti! Bade İşçil’in setleri bırakmasının sebebi ortaya çıktı

"BELİRLİ SABİTLERİM VAR, ONLARSIZ YAŞAYAMAM"

Kariyerindeki bu durgunluğun aslında kendi iç dünyasındaki yaşam felsefesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren İşçil, hayatını nasıl şekillendirdiğini çarpıcı sözlerle anlattı. Kendi yaşam tarzına dair samimi bir profil çizen güzel oyuncu, tam anlamıyla bir düzen insanı olduğunu ifade etti

. Hayatının her alanında belirli bir rutin ve güvenli alan aradığını belirten ünlü isim, "Ben düzen insanıyım, belirli sabitlerim var, onlarsız yaşayamam" sözleriyle hem özel hayatındaki hem de kariyerindeki o sarsılmaz sınırları gözler önüne serdi

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