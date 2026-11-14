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Giriş Tarihi: 14.11.2026 08:45 Son Güncelleme: 14.11.2026 09:24

Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar'ın ağlatan paylaşımı...

Yürek yakan o trajik kaybın ardından sessizliğini bozan Samar Dadgar'ın son paylaşımı herkesi gözyaşlarına boğdu! Özcan Deniz'in eşi, minik meleğini kaybetmenin acısını aradan geçen zamanın ardından öyle sözlerle dile getirdi ki, okuyanların adeta boğazı düğümlendi. Acılı ismin sosyal medyayı sarsan o duygu yüklü açıklamasının perde arkasında bakın neler var!

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Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...
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Geçtiğimiz dönemde üç yaşındaki yeğeni Liam'ı talihsiz bir havuz kazasında kaybederek tarifsiz bir acı yaşayan Samar Dadgar, o günden beri kapanmayan yarasını sarmaya çalışıyor

Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

. 2023 yılında ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile hayatını birleştiren genç modacı, yaşadığı bu büyük travmanın ardından minik yeğenine dair yepyeni bir açıklama yaptı.

Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

Ölümün aileyi yasa boğan ilk şokunun ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı son duygu yüklü paylaşımla içindeki sönmeyen ateşi bir kez daha sevenlerine gösterdi.

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Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

Zor günler geçirmeye devam eden ünlü isim, yaşanan bu geri döndürülemez kaybın ardından hayata ve sevdiklerine bakış açısının nasıl kökünden değiştiğini tüm çıplaklığıyla anlattı.

Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

"HAYATIN NE KADAR KISA OLDUĞUNU DERİNDEN HİSSETTİRDİ"

Minik Liam'a olan derin özlemini yeni kelimelerle satırlara döken Samar Dadgar, bu sarsıcı kaybın kendisine öğrettiklerini takipçileriyle paylaştı.

Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

Yaptığı son açıklamada sevdikleriyle geçirilen zamanın paha biçilemez önemine dikkat çeken Dadgar, "Onun yokluğu, hayatımdaki insanlara daha da sıkı sarılmam ve birlikte geçirdiğimiz her anın değerini daha fazla bilmem gerektiğini öğretti" ifadelerini kullandı.

Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

Zaten sevdiklerine çok bağlı biri olduğunu ancak bu acı tecrübeden sonra onlarla geçireceği her saniyeyi çok daha özel kılmak için çabaladığını belirten ünlü modacı, hayattaki en büyük zenginliğin aileyle bir arada kalabilmek olduğunu vurguladığı bu dokunaklı mesajıyla okuyanların yüreğine dokundu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar'ın ağlatan paylaşımı...
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