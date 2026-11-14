Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

. 2023 yılında ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile hayatını birleştiren genç modacı, yaşadığı bu büyük travmanın ardından minik yeğenine dair yepyeni bir açıklama yaptı.
Zor günler geçirmeye devam eden ünlü isim, yaşanan bu geri döndürülemez kaybın ardından hayata ve sevdiklerine bakış açısının nasıl kökünden değiştiğini tüm çıplaklığıyla anlattı.
"HAYATIN NE KADAR KISA OLDUĞUNU DERİNDEN HİSSETTİRDİ"
Minik Liam'a olan derin özlemini yeni kelimelerle satırlara döken Samar Dadgar, bu sarsıcı kaybın kendisine öğrettiklerini takipçileriyle paylaştı.
Yaptığı son açıklamada sevdikleriyle geçirilen zamanın paha biçilemez önemine dikkat çeken Dadgar, "Onun yokluğu, hayatımdaki insanlara daha da sıkı sarılmam ve birlikte geçirdiğimiz her anın değerini daha fazla bilmem gerektiğini öğretti" ifadelerini kullandı.
Zaten sevdiklerine çok bağlı biri olduğunu ancak bu acı tecrübeden sonra onlarla geçireceği her saniyeyi çok daha özel kılmak için çabaladığını belirten ünlü modacı, hayattaki en büyük zenginliğin aileyle bir arada kalabilmek olduğunu vurguladığı bu dokunaklı mesajıyla okuyanların yüreğine dokundu.