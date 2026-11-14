Minik yeğeninin vefatı sonrası sessizliğini bozdu! Samar Dadgar’ın ağlatan paylaşımı...

Zaten sevdiklerine çok bağlı biri olduğunu ancak bu acı tecrübeden sonra onlarla geçireceği her saniyeyi çok daha özel kılmak için çabaladığını belirten ünlü modacı, hayattaki en büyük zenginliğin aileyle bir arada kalabilmek olduğunu vurguladığı bu dokunaklı mesajıyla okuyanların yüreğine dokundu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör