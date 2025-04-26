MinikaGO’da bu cumartesi: "Neşeli Kanatlar: Büyük Göç" geliyor!

Film, yaklaşan göç sezonu için yoğun şekilde çalışan, enerjik ve özgüveni yüksek genç bir kaz olan Peng'in hikayesini anlatıyor. Peng, sürüden bağımsız hareket etmeye çalışırken iki minik ördek yavrusu Chao ve Chi ile beklenmedik bir şekilde karşılaşıyor.

Bu çarpışma yalnızca sürü düzenini değil, Peng'in yaşamını da tamamen değiştiriyor. İlk başta zoraki başlayan bu yolculuk, kısa sürede güçlü bir bağa dönüşüyor. Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere neşe dolu sahnelerle birlikte sorumluluk almanın ve paylaşmanın değerini hatırlatıyor.