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Giriş Tarihi: 26.4.2025 10:55 Son Güncelleme: 26.4.2025 10:58

MinikaGO’da bu cumartesi: "Neşeli Kanatlar: Büyük Göç" geliyor!

MinikaGO, izleyicilerini bu hafta sonu hem heyecanlı hem eğlenceli bir animasyon filmiyle buluşturuyor. 26 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.45’te ekrana gelecek Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, temposu yüksek ve sıcacık bir hikayeye ev sahipliği yapıyor.

MinikaGO’da bu cumartesi: Neşeli Kanatlar: Büyük Göç geliyor!

Film, yaklaşan göç sezonu için yoğun şekilde çalışan, enerjik ve özgüveni yüksek genç bir kaz olan Peng'in hikayesini anlatıyor. Peng, sürüden bağımsız hareket etmeye çalışırken iki minik ördek yavrusu Chao ve Chi ile beklenmedik bir şekilde karşılaşıyor.

Bu çarpışma yalnızca sürü düzenini değil, Peng'in yaşamını da tamamen değiştiriyor. İlk başta zoraki başlayan bu yolculuk, kısa sürede güçlü bir bağa dönüşüyor. Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere neşe dolu sahnelerle birlikte sorumluluk almanın ve paylaşmanın değerini hatırlatıyor.

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MinikaGO’da bu cumartesi: "Neşeli Kanatlar: Büyük Göç" geliyor!
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