Moda dünyasında büyük vurgun

Dünyaca ünlü Fransız moda zincirinin finans direktörü AurÉlie Bard, geçtiğimiz yıl şirketi adına özel bir bankada hesap açtırarak, şirketinin mali yatırımlarının büyük bir kısmını bu bankaya taşıdı. Temmuz 2024'e kadar bu hesaba Bard tarafından 100 milyon Euro aktarıldı. Şirketin üst düzey yöneticileri geçtiğimiz ağustosta mali verileri incelemeye aldı.Şirketin gelirlerinden 100 milyon Euro'nun kayıp olduğu belirlenince Bard, Mikonos tatili sonrası özel jetiyle indiği Korsika Adası'nda gözaltına alındı. Bard'ın valizlerinde yapılan aramada değeri 500 bin Euro'nun üzerinde olan mücevher ve lüks saatler ele geçirildi. Ancak 100 milyon Euro'nun izine rastlanmadı. Bard'ın paraları Türkiye'deki özel bir bankaya aktardığı iddia edildi.