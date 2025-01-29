‘Monica’yı bekledim gele gele Hülya geldi’

Başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası Haliç Kongre Merkezi'nde sinema severlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği filmin gala gösterimine Avşar'ın, Yücel'e "Benimle filmde aşk yaşadığın için kendini nasıl hissediyorsun?" şeklindeki sorusu damga vurdu.Yücel'in "Ben Monica Bellucci falan gelsin diyordum ama gele gele Hülya geldi. Kabul ettik" cevabı tüm oyuncu kadrosunu ve davetlileri güldürdü.14 yıl sonra sinema setine çıkan Hülya Avşar film hakkında "Her şeyiyle muhteşem bir film oldu. Değişik duygular taşıyor. Herkesin kendini bulacağı bir film oldu. Benim rolümün aslında pek bir karakteri yok" dedi. Yücel, filmi İtalyan ve Akdeniz filmlerine benzettiğini belirtti. Gazetecilerden gelen "Aşka inanır mısınız?" sorusuna da "Aşk gönül işidir. Ben, aşka yenik düşen bir adamım, o yüzden de fazla kurcalamayın" yanıtını verdi.