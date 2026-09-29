Moskova’dan Emrah geçti

Emrah, Rusya'nın başkenti Moskova'da verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Moscow Hall sahnesinde yaklaşık 3 bin kişinin karşısına çıkan sanatçı, 15 kişilik özel orkestrası eşliğinde 2,5 saat sahnede kaldı. Konser boyunca yıllardır hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Emrah'a, salonu dolduran binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti.

Rusya'da gördüğü yoğun ilgi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen sanatçı, seyircisiyle kurduğu sıcak diyaloglarla da geceye damga vurdu. Yeni şarkısı 'Çıkmazdayım'ı da ilk kez canlı olarak seslendiren Emrah, seyirciden büyük ilgi gördü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör