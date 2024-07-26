‘Motivasyonum samimi hikaye’

Soner Sert'in yönettiği 'Annem Hakkında' filminin başrol oyuncusu Burak Dakak, film sürecini ve seti anlattı. Kalabalık bir ailenin hikayesinin kara komedi üzerinden beyazperdeye aktarıldığı filmde rol alan Dakak, 'Annem Hakkında'nın önce film festivallerinde gösterime gireceğini ve ardından sinemada izleyiciyle buluşacağını belirtti. Dakak, "Festival filmlerini tercihlerimde ilk sıraya alırım. Bu filmler, uluslararası platformlarda geniş kitlelere ulaşarak mesleki motivasyonumu artırıyor" dedi. Yurt içi ve yurt dışında festivallerde yarışacak olan 'Annem Hakkında'da rol almaktan gurur duyduğunu söyleyen Dakak, "Filmin hikayesine inandım ve samimiyetine güvendiğim için rol aldım. Ödül beklentisiyle değil, tamamen bu hikâyeye olan inancımla... Elbette ödül gelirse gurur duyarız ama amacım bu değildi" diye konuştu. Filmde Kadir Çermik, Yurdaer Okur, Başak Daşman da rol alıyor.