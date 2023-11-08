MSG’den 100 konservatuvar öğrencisine destek

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ferhat Göçer'in yaptığı MSG; Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünden yola çıkarak, 'Cumhuriyet 100 yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!' sloganıyla bir proje hayata geçirdi. MSG bu projeyi, "Türkiye'nin dört yanından seçilen 100 konservatuvar öğrencisine sağladığımız bu katkıyla, sanatın, müziğin ve kültürün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin yanında olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz" ifadesiyle duyurdu.